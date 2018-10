Ramsloh Auf der Straße am Ostermoor in Ramsloh ist es am vergangenen Montag, 8. Oktober, um 16 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen den Pkw eines 25-Jährigen aus Barßel und eines 20-Jährigen aus dem Saterland gekommen. Nach Angaben der Polizei wollte der 20-Jährige den vor ihm fahrenden Barßeler überholen. Dieser setzte ebenfalls zu einem Überholvorgang an, wodurch es zu dem Zusammenstoß kam. Es entstand Sachschaden in Höhe von 6000 Euro. Verletzt wurde niemand.