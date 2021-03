Polizeieinsatz in Ramsloh: 22-Jähriger schlägt 46-Jährigem gegen den Hals

Ramsloh Mehrere Jugendliche sind am Freitagabend in Ramsloh im Bereich der Friedhofstraße aneinandergeraten. Ein 46-Jähriger hat sich laut Mitteilung der Polizei in die Auseinandersetzung eingemischt und einen 22-Jährigen aus Lastrup zur Rede gestellt.

Der 22-Jährige hat dem 46-Jährigen daraufhin gegen den Hals geschlagen. Der Täter konnte zunächst flüchten, wurde jedoch rasch in der Nähe gefasst, wie die Polizei weiter mitteilt.

