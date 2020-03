Polizeihubschrauber Im Einsatz: 18-Jähriger flüchtet nach Verkehrsunfall in Ramsloh

Ramsloh Ungewöhnlicher Einsatz für die Feuerwehr und Polizei am Sonntagabend in Ramsloh. Auf der Moorgutsstraße war es gegen 21.09 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen, in dessen Folge sowohl der Fahrer des beteiligten Pkw als auch dessen Beifahrerin flüchteten.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, war ein 18-Jähriger aus Ramsloh mit einem Pkw auf der Moorgutsstraße unterwegs, als er kurz nach der Unterführung zur Bundesstraße 72 aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam. Das Auto überschlug sich daraufhin und kollidierte mit mehreren Straßenbäumen. Statt auf die Rettungskräfte zu warten, flüchteten der 18-jährige Fahrer sowie eine 16-jährige Beifahrerin aus Ostrhauderfehn und entfernten sich damit unerlaubt vom Unfallort.

„Aufgrund der vor Ort festgestellten Beschädigungen am Pkw konnte nicht ausgeschlossen werden, dass die Fahrzeuginsassen schwer verletzt wurden“, teilt Nadine Luttmann, Pressesprecherin bei der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, mit. Aus diesem Grund seien die Feuerwehren Ramsloh und Scharrel sowie ein Polizeihubschrauber zur Verletztensuche eingesetzt worden. „Die Suche verlief zunächst ergebnislos“, so Luttmann weiter.

Während der weiteren Ermittlungen konnten Polizeibeamte jedoch aufgrund eines Hinweises den 18-jährigen Fahrer feststellen. Dieser war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Die Beamten stellen außerdem fest, dass der 18-jährige Fahrer und die 16-jährige Beifahrerin bei dem Unfall leicht verletzt wurden.

Der bei dem Unfall beschädigte Pkw war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Es entstand nach Polizeiangaben ein Gesamtschaden in Höhe von circa 6500 Euro. Entsprechende Strafverfahren seien gegen den 18-jährigen Ramsloher eingeleitet worden.

Neben der Polizei und den Freiwilligen Feuerwehren aus Ramsloh und Scharrel war auch das Drohnenteam der Kreisfeuerwehr Cloppenburg vor Ort. Letzteres kam jedoch nicht zum Einsatz, wie Thomas Giehl, Gemeindepressewart der Freiwilligen Feuerwehr Saterland, mitteilt.