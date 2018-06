Ramsloh Eine aufmerksame Lehrerin hat am Sonntag in Ramsloh möglicherweise eine Katastrophe verhindert. Zusammen mit ihrer Schulklasse sollte ein Bus sie nach England bringen, berichtet die Polizei am Montag. Nachdem die Schüler das Fahrzeug bereits betreten hatten, bemerkte die aufmerksame Frau im Fahrerraum einen Geruch, der definitiv nicht dorthin gehört: Alkohol.

Die alarmierten Polizisten machten bei dem 53-jährigen Busfahrer aus Bad Zwischenahn einen verwertbaren Alkoholtest, der den Verdacht der Lehrerin bestätigte: Der Fahrer hatte einen Promillewert von 0,66. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt und leiteten ein Ordnungswidrigkeitsverfahren gegen den Mann ein.

Für die Schüler war die Fahrt aber nicht vorzeitig beendet: Das Oldenburger Busunternehmen entsandte einen zweiten Fahrer, der die Klasse nach England brachte.