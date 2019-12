Ramsloh Bei einem Unfall in Ramsloh ist ein Mensch verletzt worden, teilt die Freiwillige Feuerwehr Saterland mit. Gegen 3.13 Uhr war ein Autofahrer auf der Hauptstraße in Richtung Ramsloh unterwegs. Aus noch unerklärlichen Gründen verlor er bei der Verkehrsinsel in Höhe des Feuerwehrhauses die Kontrolle über seinen Wagen. Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr eine Straßenlaterne und mehrere Verkehrsschilder.

Weiter ging es über den Fordeweg, wo er mit seinem Fahrzeug eine Steinmauer durchbrach. Bei dem Aufprall überschlug sich das Auto und kam bei einem Anwohner auf seinem Rasen zu stehen. Der Fahrer befreite sich zwar noch alleine aus dem Wagen, wurde dann aber mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht, heißt es in einer Pressemitteilung.