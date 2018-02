Hund auf B 72 tödlich verletzt

Ramsloh /Strücklingen Ein freilaufender Hund wurde am Samstag gegen 18.20 Uhr auf der B 72 von einem Auto erfasst und getötet. Der weißschwarze Hund befand sich zwischen Strücklingen und Ramsloh, als er mit einem nach Polizeiangaben silberfarbenen Kastenwagen, der in Richtung Ramsloh unterwegs war, zusammenstieß. Der Fahrzeugführer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Vorfall zu kümmern. Der Hundehalter konnte bislang nicht ermittelt werden. Zeugen zu dem Unfall werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.