Ramsloh Die Polizei hat am Mittwoch, 8. Januar, gegen 15.50 Uhr an der Florianstraße in Ramsloh einen Pkw mit polnischem Kennzeichen kontrolliert. „Bei der Kontrolle wurden im Fahrzeug 120 Marken-Zigarettenschachteln und 80 Packungen Haftcreme der Marke blend-a-dent aufgefunden, die vermutlich aus einem Diebstahl stammen“, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Die Ware wurde sichergestellt und die Personalien der Fahrzeuginsassen festgestellt. Zeugen, die Hinweise zur Herkunft der Produkte machen können, werden gebeten sich mit der Polizei Saterland unter Telefon 04498/2111 in Verbindung zu setzen.