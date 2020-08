Wohnungsbrand In Ramsloh: Küchenzeile fängt Feuer

Ramsloh Zu einem Brand in einer Wohnung an der Straße Am Schwalbenberg in Ramsloh sind am Montag gegen 19.25 Uhr die Feuerwehren aus Ramsloh und Scharrel alarmiert worden. In einem Hauswirtschaftsraum im hinteren Bereich des Hauses hatte eine Küchenzeile Feuer gefangen, wie Thomas Giehl, Gemeindepressewart der Freiwilligen Feuerwehr Saterland berichtet. Unter Atemschutz konnten die Feuerwehrleute den Brand löschen.

„Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf andere Gebäudeteile verhindert werden“, so Giehl weiter. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Ein Lob richteten die Feuerwehrleute an die Bewohner, die vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte versucht hatten, den Brand mit einem Wasserschlauch zu löschen.