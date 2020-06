Zeugen Gesucht: Neue Hinweise zu Einbruch in Ramsloher Tankstelle

Ramsloh Nach einem erneuten Einbruch am Montag, 26. Mai, in eine Tankstelle mit Autohaus an der Hauptstraße in Ramsloh hat die Polizei nun weitere Hinweise zu der Tat veröffentlicht. Sie bittet um Hinweise zu einem Staubsaugerrohr mit Bürstenaufsatz, das die Täter zurückgelassen haben sollen. „Dieses könnte auch zu einem Trocken-/Nasssauger oder Industriesauger für den Außenbereich gehören“, berichtet die Polizei.

Der Einbruch in der Tankstelle hatte sich in der Nacht zum 26. Mai ereignet. Bislang Unbekannte hatten eine Seitentür zu einer Lagerhalle an der Tankstelle aufgehebelt und sich so Zutritt zum Verkaufsshop und einem Lagerraum verschafft. Dort brachen die Täter einen Tresor auf, in dem sich jedoch keine Wertgegenstände befanden. Anschließend entwendeten sie diverse Tabakwaren aus dem Verkaufsshop sowie Lagerräumen und nahmen das Wechselgeld mit.

Laut Polizei war es gegen 2.45 Uhr in Tatortnähe zu verdächtigen Beobachtungen durch eine Bewohnerin gekommen. Diese hatte die Polizei informiert, beim Eintreffen der Beamten seien jedoch keine Personen mehr festgestellt worden. Der Einbruch in die Tankstelle war zu dem Zeitpunkt noch nicht bekannt gewesen, so die Polizei.

Es war nicht der einzige Einbruch in die Tankstelle: Unbekannte waren bereits in der Nacht zum 6. Mai in die Tankstellen eingedrungen und hatten ebenfalls Tabakwaren gestohlen. Damals ließen sie laut Polizei zwei Leiterelemente und eine blaue Sackkarre zurück, deren Herkunft ebenfalls unbekannt ist. Hinweise nehmen die Polizeidienststellen in Friesoythe (Telefon 04491/93160) und Saterland (Telefon 04498/2111) entgegen.