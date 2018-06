Saterland /Cloppenburg Wegen Einbruchsdiebstahls in zahlreichen Fällen und räuberischer Erpressung hat das Schöffengericht des Cloppenburger Amtsgerichtes am Dienstag einen 22 Jahre alten Mann aus dem Saterland zu zwei Jahren Haft auf Bewährung verurteilt. Elf Pkw-Aufbrüche und neun Wohnungseinbrüche, begangen im vorigen Jahr im gesamten Saterland, waren dem Angeklagten zur Last gelegt worden. Motiv war Geldnot. Er musst seinen Alkoholkonsum finanzieren.

Aus den Fahrzeugen stahl der 22-Jährige Musikanlagen, Bargeld und Wertsachen. Um in die Pkw zu gelangen, war der Angeklagte nicht wählerisch gewesen. Er schleuderte einfach einen Stein in die Fenster. So ging er auch bei den Wohnungseinbrüchen vor. Zuvor hatte er sich nicht vergewissert, ob die jeweiligen Bewohner zu Hause waren. Er ließ es darauf ankommen. Er schleuderte einen Stein in die Fensterscheiben und wartete ab. Schrie einer, ergriff er die Flucht. Schrie keiner, stieg er ein.

In einem Fall wurde der Angeklagte auch zu einem Erpresser. In einer Wohnung hatte er an die Wand die Forderung geschmiert: „1000 Euro oder tot“. Auf einem Zettel stand zu lesen, dass das Geld in einen Mülleimer neben einer Bankfiliale gelegt werden sollte. Dann würde er die Bewohner auch in Ruhe lassen und dann würden sie auch überleben. Zu einer Geldübergabe war es dann aber nicht gekommen.

Immer mehr Hausbesitzer lassen ihre Häuser von Videokameras überwachen. Das war das Verhängnis des Angeklagten gewesen. Bei seinem letzten Einbruch war er gefilmt worden. Anhand der Bilder konnte der 22-jährige Saterländer dann als Täter überführt werden.

Sechs Monate lang saß der Angeklagte in Untersuchungshaft. Aufgrund des Urteils von Dienstag konnte er aber den Gerichtssaal wieder als freier Mann verlassen. Der Angeklagte, der den angerichteten Schaden wieder gutmachen muss, kann nun wieder dort arbeiten, wo er schon vor seiner Inhaftierung gearbeitet hat. Das Urteil ist rechtskräftig geworden.