Saterland /Cloppenburg Wegen Einbruchsdiebstahls hat das Cloppenburger Amtsgericht am Dienstag einen 24 Jahre alten Mann aus dem Saterland zu sechs Monaten Haft verurteilt. Der Angeklagte muss aber noch nicht ins Gefängnis. Das Gericht setzte die Strafe zur Bewährung aus. Den Feststellungen zufolge war der 24-Jährige im November 2017 in ein Einzelhandelsgeschäft im Saterland eingebrochen. Er hatte mit der Frontklappe einer Waschmaschine das Glas in der Eingangstür zerschmettert.

Im Geschäft war der Angeklagte gezielt in den Sozialraum gegangen, wo er 150 Euro stehlen konnte. Anwohner waren durch den Einbruchslärm erwacht und hatten die Polizei verständigt. Sie hatten auch gesehen, wie einige Personen vom Tatort wegrannten. Noch in der Nacht waren die Ermittlungen aufgenommen worden. Stutzig machte die Beamten und auch den Geschäftsinhaber, wie der Einbrecher so schnell das Geld finden konnte.

Offenkundig war er gezielt in den Sozialraum gegangen. Und er wusste, wo dort das Geld lag. Das Tatgeschehen legte den Verdacht nahe, dass der Einbrecher Insider-Informationen gehabt haben muss. Viele Personen kamen dafür nicht infrage. Die Suche soll auch nicht lange gedauert haben. Der Verdacht soll ziemlich schnell auf eine Auszubildende des Geschäftes gefallen sein. Sie ist die Freundin des Angeklagten.

Weitere Ermittlungen ergaben, dass der 24-Jährige tatsächlich mit der Sache zu tun hatte. Seine Freundin soll sofort entlassen worden sein, der Mann selbst wurde angeklagt. Weil das Gericht nicht wusste, wie sich der Angeklagte im Verfahren verhält, waren zwölf Zeugen geladen worden. Der 24-jährige entschied sich dann aber, ein Geständnis abzulegen. Das wurde ihm strafmindernd angerechnet. Zeugen mussten nicht mehr gehört werden. Als Tatmotiv nannte der Saterländer Geldnot. Er muss den Schaden nun wieder gut machen.