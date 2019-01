Saterland /Cloppenburg Gewinne an Spielautomaten lassen sich nicht erzwingen. Das Ausrasten nach einem verlorenen Spiel kann einem teuer zu stehen kommen. Das musste ein 29 Jahre alter Mann aus dem Saterland erkennen. Er hatte in einer Spielothek nicht nur auf die Spielautomaten eingehämmert, sondern auch die Mitarbeiterin der Spielhalle geschlagen.

Das Cloppenburger Amtsgericht hat den ungeduldigen Verlierer nun wegen Körperverletzung zu einer Geldstrafe von 1000 Euro verurteilt. Und das dürfte es an Geld noch nicht gewesen sein. Denn die Mitarbeiterin der Spielhalle soll sich noch Schmerzensgeldzahlungen vorbehalten. Der Angeklagte, der mittellos ist, lebt noch bei den Eltern und von deren Geld. Am Tattag hatte er sich in die Spielhalle begeben, um dieses Geld zu vermehren. Doch das klappte nicht. Der Angeklagte hatte Pech und verlor alles, was er an Geld dabei hatte.

Das hatte den Saterländer dermaßen in Rage versetzt, dass er nun wie wild auf die Spielautomaten beziehungsweise auf deren Tastatur einhämmerte. Doch das brachte auch keinen Gewinn, im Gegenteil. Die Mitarbeiterin der Spielhalle hatte den Angeklagten aufgefordert, das Hämmern auf die Geräte sein zu lassen. Ein Hausverbot drohe.

Der Angeklagte aber wollte die Anweisung der Mitarbeiterin nicht umsetzen, worauf die Frau zum Telefon griff, um die Polizei zu verständigen. Doch dazu kam es vorerst nicht. Um das Telefonieren zu unterbinden, schlug der Angeklagte wuchtig in das Gesicht der Mitarbeiterin.

Im Prozess erklärte der Angeklagte, er sei nicht spielsüchtig. Er sei angesichts des Verlierens nur ausgerastet. Bei der Mitarbeiterin der Spielhalle, die angesichts der Gewaltanwendung stark eingeschüchtert war, hat sich der Angeklagte entschuldigt. Die Tat täte ihm leid, sagte er. Der 29-Jährige will nun finanziell auf eigenen Füßen stehen und Hartz IV beantragen.