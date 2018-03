Saterland /Cloppenburg Unfassbar: Eine Mutter aus dem Saterland hat Nackt- und Intimfotos von ihrer dreijährigen Tochter Pädophilen zur Verfügung gestellt. Am Mittwoch hat das Cloppenburger Amtsgericht die 26-Jährige wegen Verbreitens kinderpornografischer Bilder zu zwei Jahren Haft auf Bewährung verurteilt. Die Angeklagte ist Opfer einer Erpressung geworden. Sie hatte im Internet nach einem Kredit über 20 000 Euro gefragt.

Ein Mann aus Süddeutschland meldete sich. In mehreren Gesprächen bekam er heraus, dass die 26-Jährige eine kleine Tochter hat. Er hatte darum gebeten, mal ein Bild von der Tochter sehen zu dürfen. Auf einem Sofa sitzend (bekleidet) fotografierte die 26-Jährige daraufhin ihre Tochter und mailte das Bild an den Mann. Nun ging es los. Er werde das Jugendamt einschalten, so der Mann. Die 26-Jährige habe ein Bild von ihrer Tochter Fremden überlassen. Ihre Tochter käme nun in eine Pflegefamilie, drohte der Mann.

Dieser Gedanke war für die Angeklagte ein Albtraum. Was sie nicht wusste: Sie war an einen international operierenden Täter geraten, der Pädophilen kleine Kinder beziehungsweise Kinderpornografie vermittelt. Er verlangte nun 20 000 Euro von der 26-Jährigen. Sie könne das abarbeiten, indem sie Nackt- und Intimfotos von ihrer Tochter schicke. 5500 Fotos forderte der Mann, dann seien die 20 000 Euro abgearbeitet. Es ginge aber auch schneller. Er habe Kontakt zu Männern, „die auf kleine Kinder stehen würden“. Die würden gut zahlen. Dafür müsse die 26-Jährige den Männern ihre kleine Tochter ohne Begleitung überlassen, so der Erpresser. Die Angeklagte entschied sich für die Nacktfotos.

Doch dann hatte der Horror plötzlich ein Ende. Der Mann aus Süddeutschland wurde verhaftet. Auf seinem Rechner fand die Polizei die Nacktfotos von dem kleinen Mädchen aus dem Saterland. Das Landgericht in Mosbach hat den Verbrecher zu zwölf Jahren Gefängnis nebst anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt.