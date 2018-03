Saterland /Cloppenburg /Oldenburg Weil er zum falschen Gericht gefahren ist, muss ein 38-jähriger Dieb aus dem Saterland nun für zwei Jahre ins Gefängnis. Das hat am Freitag das Oldenburger Landgericht so beschlossen. Die Berufung des Angeklagten gegen ein Urteil des Amtsgerichtes in Cloppenburg wurde in Abwesenheit des Saterländers verworfen. Statt zum Landgericht nach Oldenburg zu fahren, hatte sich der Angeklagte Freitagmorgen zum Amtsgericht nach Cloppenburg begeben.

Der erheblich vorbestrafte Mann hatte am 23. März vorigen Jahres in einem Verbrauchermarkt im Saterland drei Schachteln Zigaretten gestohlen und war dabei von einer Verkäuferin beobachtet worden. Die Frau verfolgte den Dieb. Auf der Flucht verlor er dann eine Schachtel Zigaretten. Aber anstatt sich mit zwei Schachteln Zigaretten zufrieden zu geben, wollte er unbedingt auch noch die dritte mitnehmen. Die Verkäuferin hatte die Schachtel gerade aufgehoben, da kam der Angeklagte zurück und schlug auf sie ein.

Damit war aus einem „einfachen“ Diebstahl ein „räuberischer“ Diebstahl geworden. Das ist ein Verbrechenstatbestand, bedroht mit einer Mindeststrafe von einem Jahr Haft. In einem ersten Prozess vor dem Amtsgericht war der Angeklagte zu insgesamt zwei Jahren Gefängnis verurteilt worden. Damals wurde an zwei Tagen verhandelt. Der Saterländer war aber nur am ersten Tag da, am zweiten Tag blieb er der Verhandlung fern.

Das Amtsgericht hatte ihn dann in Abwesenheit verurteilt. Später erfuhr der 38-Jährige dann, dass er zu einer Gefängnisstrafe verurteilt worden war. Doch ins Gefängnis wollte er nicht. Deswegen hatte er gegen das Amtsgerichts-Urteil Berufung eingelegt. Die zuständige Berufungsinstanz ist das Landgericht in Oldenburg.

Dort sollte nun Freitag verhandelt werden. Doch der Angeklagte war schon wieder nicht da. Er war zum Cloppenburger Amtsgericht gefahren, anstatt zum Landgericht nach Oldenburg. Die Berufungskammer hat dann die Berufung des Angeklagten in dessen Abwesenheit verworfen.