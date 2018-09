Saterland /Cloppenburg /Oldenburg Mit der Berufung gegen ein Urteil des Cloppenburger Amtsgerichtes hat ein 50 Jahre alter Intensivtäter aus dem Saterland keinen Erfolg gehabt – im Gegenteil. Das Oldenburger Landgericht als Berufungsinstanz bestätigte am Mittwoch nicht nur das erste Urteil, sondern ordnete darüber hinaus die Unterbringung des Angeklagten in der geschlossenen Entziehungsanstalt an.

Erstinstanzlich war der 50-Jährige wegen Diebstahls, Körperverletzung und versuchter Nötigung zu einem Jahr Gefängnis verurteilt worden. Er hatte im Therapiezentrum Saterland das Handy einer Angestellten gestohlen und Bedienstete verletzt, als diese ihm das Handy wieder abnehmen wollten. Gegen das Amtsgerichts-Urteil hatte der Angeklagte Berufung eingelegt. In Oldenburg wollte er eine Bewährungsstrafe erreichen. Das allerdings war ein hoffnungsloses Unterfangen.

Der Angeklagte begeht seit 35 Jahren Straftaten. Auf sein Konto gehen 78 schwere Taten. Er ist 36-mal vorbestraft, saß bereits viele Jahre seines Lebens im Gefängnis. Er ist dreifacher Bewährungsversager und hatte die jüngste Tat im Therapiezentrum Saterland nur wenige Monate nach der letzten Haftentlassung begangen. Jetzt also Bewährung? Allein schon zur Verteidigung der Rechtsordnung könne das nicht geschehen, so die Vorsitzende Richterin am Mittwoch. Das könne man der Öffentlichkeit nicht mehr „verkaufen“.

Eine günstige Sozialprognose als Vorbedingung für eine Bewährungsstrafe war nicht vorhanden. Der Angeklagte hat ein Problem: Er ist alkoholkrank. Bei all seinen Taten hatte er einen Blutalkoholwert von bis zu drei Promille gehabt.

Mehrere Therapien hat der 50-jährige bisher durchlaufen, wurde aber stets vorzeitig entlassen, weil er während der Therapie rückfällig geworden war. Damit ist nun Schluss. Am Mittwoch wurde zunächst das erste Urteil (ein Jahr Gefängnis) bestätigt. Dann ordnete die Kammer die Unterbringung des Angeklagten in der geschlossenen Entziehungsanstalt an.