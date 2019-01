Saterland /Cloppenburg Wegen Ebay-Betruges in zahlreichen Fällen hat das Cloppenburger Amtsgericht am Donnerstag einen 21 Jahre alten Intensivtäter aus dem Saterland zu 19 Monaten Jugend-Gefängnis verurteilt. Der Angeklagte ist erheblich vorbestraft. Bisher hat ihn nichts davon abgehalten, stets neue Betrügereien zu begehen. Der 21-Jährige lebt von Hartz IV. Zwischenzeitlich hatte er auch gar keine Einkünfte gehabt. Und so war der Saterländer auf die Idee gekommen, durch Ebay-Betrügereien an Geld zu kommen.

Dazu bot er elektronische Geräte an. Handys oder Beamer waren für 200 bis 300 Euro zu haben. Nur hatte die Sache einen Haken. Der Angeklagte kassierte zwar Vorkasse, lieferte die Waren aber nicht. Entweder hatte er die angepriesenen Waren gar nicht, oder er wollte sie nicht ausliefern. Schnell war er ins Visier der Ermittler geraten. Es hagelte erste Urteile, den Feststellungen zufolge soll der Angeklagte aber unbeirrt weitergemacht haben.

2018 war er zu 15 Monaten Gefängnis verurteilt worden. Dieses Urteil ist kurz vor dem jetzigen Termin rechtskräftig geworden. Zusammen mit dem rechtskräftigen Urteil und der Strafe für die neuen Taten ist jetzt gegen den 21-Jährigen eine Gesamt-Jugendgefängnisstrafe von 19 Monaten verhängt worden.

In einem weiteren Prozess ist er 2018 zu acht Monaten Jugend-Gefängnis verurteilt worden. Dieses Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Dagegen ist Berufung eingelegt worden, so dass der Prozess mit den acht Monaten Jugend-Gefängnis vor dem Oldenburger Landgericht noch einmal neu aufgerollt werden muss. Es ist aber zu erwarten, dass das Urteil bestätigt wird. Dann müsste der Saterländer für insgesamt zwei Jahre und drei Monate ins Gefängnis.