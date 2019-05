Saterland /Cloppenburg Vom Vorwurf des Diebstahls in mehreren Fällen, Widerstands gegen Polizeibeamte und der Sachbeschädigung hat das Cloppenburger Amtsgericht einen 25-Jährigen aus dem Saterland freigesprochen. Grund dafür ist der Umstand, dass der Angeklagte nach einem psychiatrischen Gutachten schuldunfähig ist. Auf sein Konto gingen eine ganze Reihe von Straftaten.

In Verbrauchermärkten im Saterland soll er Waren gestohlen haben. Laut Anklage hatte er darüber hinaus mit einer Axt den Hundezwinger seines Nachbarn und die Motorhaube des Fahrzeugs des Nachbarn zerstört. Und als die Polizei kam, griff er die Beamten an. Der Angeklagte habe versucht, die Polizisten zu treten. Dann habe er gedroht, er wolle sie verstümmeln. Bei den Taten stand der Angeklagte unter Drogen- und Alkoholeinfluss.

Darüber hinaus soll er unter psychischen Problemen leiden. Diese Mixtur war nicht einfach für den Psychiater. Aufgrund der Drogen- und Alkoholproblematik war eine Unterbringung in der geschlossenen Entziehungsanstalt, aufgrund der psychischen Probleme eine in der geschlossenen Psychiatrie zu prüfen. Für beide Maßnahmen lägen zurzeit aber noch nicht die gesetzlichen Voraussetzungen vor, so der Psychiater.

Fakt ist nach dem Gutachten, dass der Angeklagte schuldunfähig ist. So folgte der Freispruch. Damit bleibt der Saterländer vorerst unbehelligt. Man wird aber schauen, wie sich der 25-Jährige in Zukunft verhält. Mit dem Freispruch erfüllte das Gericht den Antrag der Staatsanwaltschaft. Bei einer Schuldunfähigkeit sei das die Folge.