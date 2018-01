Saterland Grausiger Fund in der Gemeinde Saterland: Polizeibeamte sind am Freitagmorgen zu einer Wohnung im Ortsteil Ramsloh gerufen worden, wie die Polizei Cloppenburg/Vechta am Samstag mitteilte. Dort fanden sie eine tote, 32-jährige Frau und deren 33-jährigen Lebensgefährten vor.

Da die Umstände des Todes zunächst unbekannt waren, wurde die Obduktion des Leichnams veranlasst. Hierbei ergaben sich Hinweise auf einen gewaltsamen Tod, so die Polizei. Nach den Ermittlungen der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta und der Staatsanwaltschaft Oldenburg ist der 33-jährige Lebensgefährte dringend verdächtig, die 32-Jährige getötet zu haben. Er soll sich zum Zeitpunkt des Todes mit der Verstorbenen in der Wohnung aufgehalten haben.

Unter Alkoholeinfluss?

Die Staatsanwaltschaft Oldenburg hat einen Antrag auf vorläufige Unterbringung des Tatverdächtigen wegen des dringenden Tatverdachts des Mordes gestellt. Auch besteht der Verdacht, dass der Tatverdächtige möglicherweise zum Zeitpunkt der ihm zur Last gelegten Tat derart unter Alkoholeinfluss stand, dass seine Schuldfähigkeit vermindert wäre.

Noch am Samstagnachmittag soll der Tatverdächtige der zuständigen Richterin beim Amtsgericht Cloppenburg vorgeführt werden. Die Ermittlungen dauern an. Weitere Details können laut Polizei derzeit nicht mitgeteilt werden.