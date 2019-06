Polizei stoppt Raser auf der B 72

Saterland Zu einer Verfolgungsfahrt eines Pkw kam es am Freitag, 21. Juni, gegen 16.20 und 16.42 Uhr auf der Bundesstraße 72. Nach diversen telefonischen Hinweisen soll der Fahrer die B 72 aus Varrelbusch kommend in Richtung Friesoythe befahren haben. Der Pkw soll teilweise mit stark überhöhter Geschwindigkeit, einige Anrufer sprachen von einer Geschwindigkeit von rund 200 km/h, gefahren sein, teilte die Polizei mit. Durch mehrere eingesetzte Streifenwagen konnte der besagte Pkw dann im Saterland, am dortigen Parkplatz Saterland, gestoppt und kontrolliert werden.

Beim 36-jährigen Friesoyther wurde im Rahmen dieser Kontrolle Atemalkoholgeruch festgestellt, der Beschuldigte verweigerte allerdings einen Atemalkoholtest. Auf Anordnung der Beamten wurde eine Blutprobe entnommen. Der Beschuldigte ist nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis, der Pkw war nicht zugelassen. Gegen den Friesoyther wurden diverse Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Polizei bittet darum, dass sich Personen, die im Rahmen der Verfolgungsfahrt gefährdet wurden, sich beim Polizeikommissariat Friesoythe unter Telefon 04491/93160 melden.