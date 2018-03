Lack von Pkw großflächig zerkratzt

Saterland Wie der Polizei erst jetzt bekannt wurde, haben unbekannte Täter in der Zeit vom 10. Februar, 8 Uhr, bis zum 14. Februar, 18 Uhr, den Lack eines Mercedes in der Gemeinde Saterland zerkratzt. Der Pkw wurde über den vorderen Kotflügel, die Fahrertür, bis zum hinteren rechten Kotflügel zerkratzt. Wo genau die Tat stattfand ist nicht bekannt; möglicherweise im Bereich der Hauptstraße. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1600 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Saterland unter Telefon 04498/2111 entgegen.