Scharrel Zu einem Container-Brand ist die Freiwillige Feuerwehr Scharrel am Donnerstag, 30. Januar, gegen 4.52 Uhr alarmiert worden. Beim Eintreffen des ersten Fahrzeuges sahen die Feuerwehrleute schon dichten Qualm aus dem Container, der an der Hauptstraße in Scharrel stand, aufsteigen, berichtet Thomas Giehl, Gemeindepressewart der Feuerwehr Saterland. Unter Atemschutz konnten die Feuerwehrleute den Brand schnell löschen.

Wie es zu dem Feuer kommen konnte, ist derzeit noch unklar. Neben der Scharreler Feuerwehr war auch die Polizei vor Ort.