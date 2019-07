Nach Unfall aufeinander losgegangen

Scharrel Nach vorangegangen gegenseitigen Provokationen im Straßenverkehr ist es am Montag, 29. Juli, gegen 19.50 Uhr auf der Bundesstraße 72 (Höhe B 401) zu einem Auffahrunfall zwischen einem Pkw eines 25-Jährigen aus Barßel und einem 37-jährigen Pkw-Fahrer aus Friesoythe gekommen. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 1500 Euro.

Anschließend flüchtete der 25-Jährige laut Polizei in Richtung Scharrel, wo es zu einer wechselseitigen Körperverletzung zwischen den beiden Unfallbeteiligten auf der Fahrbahn kam. Es wurden Strafanzeigen wegen des Verdachtes der Beleidigung, Straßenverkehrsgefährdung und Körperverletzung eingeleitet. In dieser Sache sucht die Polizei Friesoythe noch Zeugen des Geschehens. Diese können sich unter Telefon 04491/93160 melden.