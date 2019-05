Wagen auf B 72 gerammt

Scharrel /Sedelsberg Zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr mit anschließender Unfallflucht ist es am Donnerstag, 23. Mai, auf der B 72 gekommen. Laut Polizei befuhr um 19.07 Uhr ein 26-jähriger Friesoyther mit seinem Renault Kangoo die B 72 in Fahrtrichtung Friesoythe. Zwischen den Anschlussstellen Scharrel und Sedelsberg versuchte der Fahrer eines VW Polo den Friesoyther zu überholen, musste den Überholvorgang aber aufgrund entgegenkommender Fahrzeuge abbrechen und reihte er sich wieder hinter dem Renault ein.

Anschließend rammte der VW-Fahrer den Renault mehrfach, überholte erneut und flüchtete. Der Friesoyther blieb unverletzt. An seinem Fahrzeug entstand Sachschaden in derzeit unbekannter Höhe. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Friesoythe (Telefon 04491/93160) Verbindung zu setzen.