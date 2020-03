Zwei Verkehrsschilder Beschädigt: Mit 1,63 Promille Unfall in Scharrel verursacht

Scharrel Zu einem Verkehrsunfall ist es am Sonntag, 22. März, um 18.19 Uhr an einer Mittelinsel an der Hauptstraße in Scharrel gekommen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, verlor ein 34-jähriger Pkw-Fahrer aus dem Saterland die Kontrolle über sein Fahrzeug und überfuhr die Mittelinsel.

Hierbei wurden zwei Verkehrsschilder und der Pkw beschädigt. Der Fahrer blieb nach Polizeiangaben unverletzt, entfernte sich aber von der Unfallstelle. Der Mann habe jedoch kurze Zeit später durch Polizeibeamte an seiner Wohnanschrift angetroffen werden können.

Dort wurde von den Beamten bei dem 34-Jährigen ein Atemalkoholwert von 1,63 Promille gemessen. Dem Saterländer wurde eine Blutprobe entnommen, die Fahrerlaubnis sichergestellt und gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet, heißt es weiter von der Polizei.