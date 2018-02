Schmertheim Schwer verletzt wurde am Freitagmittag eine 38-jährige Frau aus Cloppenburg bei einem Verkehrsunfall auf der Molberger Straße in Schmertheim. Sie wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Freiwilligen Feuerwehr Molbergen befreit werden.

Die 38-Jährige, aus Richtung Cloppenburg kommend, kam von der Fahrbahn ab, lenkte gegen und geriet dabei ins Schleudern. Das Fahrzeug drehte sich und und prallte seitlich gegen einen Baum. Die Frau wurde vor Ort an der Unfallstelle notärztlich versorgt und anschließend in das Cloppenburger Krankenhaus gebracht. In Folge des Unfalls bildete sich ein längerer Stau –ein Lkw kam dabei von der Fahrbahn ab. Mit Hilfe der Feuerwehr gelangte er aber wieder auf die Fahrbahn. Neben der Feuerwehr Molbergen wurde auch die Cloppenburger Feuerwehr alarmiert.