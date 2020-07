Notrufschilder Im Saterland: Sanitäter finden Mann auf Bank nur mit Hilfe

Saterland Unterwegs schnell Hilfe bekommen: Bereits im Oktober vergangenen Jahres hatte der Seniorenbeirat der Gemeinde Saterland mehr als 200 Sitzbänke mit GPS erfasst und gelbe Notrufschilder angebracht. Im Notfall soll die Beschilderung helfen, schnell den Notruf abzusetzen und den Standort durchzugeben.

Dass die Schilder an den Bänken sinnvoll sind, zeigt ein Fall aus dem Juni, wie Rosa Strohschnieder vom Seniorenbeirat berichtet. Ein Mann hatte im Ortsteil Scharrel auf einer Sitzbank im Maiglöckchenwald einen Notruf abgesetzt und das gleich zweimal. Er wartete jedoch vergeblich auf die Rettungssanitäter, wie Strohschnieder erzählt. Hinzu kam, dass sein Handy-Akku leer war. Zu seinem Glück liefen in diesem Moment Jogger an der Bank vorbei, die nicht nur auf den hilflosen Mann, sondern später noch auf die vergeblich suchenden Sanitäter vom Rettungswagen stießen. „Durch die Hinweise der Sportgruppe konnte der Mann von den Rettungshelfern gefunden werden“, berichtet Strohschnieder.

Diese Sitzbank, die sehr abgelegen im Wald steht, war bei der Beschilderung nicht erfasst worden und somit nicht im Notrufsystem aufgenommen. Der Beirat hatte bei der Aufnahme der Bänke im Saterland diese Bank ebenfalls nicht gefunden. Auch aus der Bevölkerung war keine Rückmeldung zu dieser Sitzbank gekommen. Damit das nicht wieder so schnell passiert, werden in den nächsten Tagen diese und noch weitere gemeldete Sitzbänke mit GPS-Koordinaten erfasst, teilt der Seniorenbeirat nun mit. Nach der Einspeisung in das System der Großleitstelle Oldenburger Land können die Bänke mit Schildern und Standortdaten versehen werden.

Des Weiteren teilt der Seniorenbeirat mit, dass in der Zeit von Oktober 2019 bis Juli 2020 von den 200 Notrufschildern sechs beschmiert, zerkratzt oder entfernt wurden. Der Beirat bittet darum, dass nicht noch weitere Schilder zerstört werden, denn sie können – wie der Vorfall zeigt – Lebensretter sein.