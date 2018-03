Schwaneburg Ein Küstenmotorschiff aus Holland ist am Donnerstagabend gegen 19 Uhr auf dem Küstenkanal zwischen Kampe und Schwaneburg (Landkreis Friesoythe) in Seenot geraten. Nach ersten Erkenntnissen entdeckten Seeleute während der Fahrt in Richtung Papenburg ein Leck. Offenbar stand das Wasser bereits im Frachtraum des niederländischen Schiffes. Die Leitstelle in Oldenburg veranlasste sofort einen Großeinsatz.

Die Feuerwehren aus Scharrel, Ramsloh und Friesoythe wurden angefordert. Auch das Technische Hilfswerk und das DLRG wurden an die Unglücksstelle gerufen. 120 Einsatzkräfte waren schließlich vor Ort. Nach Polizeiangaben gab es keine verletzten Personen. Die Besatzung war wohlauf und mussten nicht gerettet werden. Das Schiff hatte Pellets geladen.

Das Schiff wurde am Ufer zur Bundesstraße 401 vertaut. Anschließend wurde das Wasser aus dem Frachtraum in Behälter abgepumpt, die vom THW auf der Straße aufgestellt worden waren. Die Ursache des Schiffsunglücks ist noch unklar. Ein Kollision mit einem anderen Schiff wurde ausgeschlossen. Auch einen Aufpraller gegen ein Pfeiler. Ursache für das Leck könnte womöglich nach ersten weiteren Erkenntnissen Treibeis auf dem Küstenkanal gewesen sein. Am späten Abend konnte das Schiff seine Fahrt vorerst fortsetzen.