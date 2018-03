Besitzer von Rad gesucht

Schwaneburgermoor In der Nacht zu Dienstag, 13. März, ist es in Schwaneburgermoor, Treibtorfweg, zu einem Einbruch in einen Schuppen gekommen. Es wurden ein Laubbläser (Makita) und ein Fahrrad entwendet. In Tatortnähe wurde nach Angeben der Polizei ein schwarzes Damenfahrrad der Marke Rivel aufgefunden.

Auffällig ist der Schlüsselanhänger. Hierbei handelt es sich um einen Minion (Stuart). Hinweise zum Eigentümer des Fahrrades werden gebeten, sich bei der Polizei in Friesoythe unter Telefon 04491/9316-115 zu melden.