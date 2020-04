Unglück Bei Schwaneburgermoor: 67-Jähriger stirbt bei Unfall auf B401

Schwaneburgermoor Ein 67-jähriger Autofahrer aus Friesoythe ist am Montagmorgen auf der B401 tödlich verunglückt. Nach Polizeiangaben war der Mann gegen 11.40 Uhr mit einem Pkw und einem Anhänger in Richtung Oldenburg unterwegs. Zwischen Schwaneburgermoor und Kampe fuhr er plötzlich nach links in den Gegenverkehr und über den Radweg, der durch eine Bankette von der Bundesstraße getrennt wird. Das Gespann fuhr die Böschung hinunter und landete frontal an einem Baum. Der Friesoyther starb noch am Unfallort.

Es gebe keine Hinweise darauf, dass andere Verkehrsteilnehmer in den Unfall verwickelt waren, teilt die Polizei mit. Warum es aber zum Unfall kam, ist noch unklar.

Die Polizei sperrte die B401 für die Unfallsicherung zwischen der Schwaneburger Straße und der Barßeler Straße voll. Im Einsatz waren auch Feuerwehr Friesoythe, das DRK sowie das Kriseninterventionsteam, die psychosoziale Notfallversorgung.