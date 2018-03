Schwichteler Bei der Generalversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Schwichteler hat Ortsbrandmeister Jörg Benkert die Bedeutung der Jugendarbeit betont und deutlich gemacht, dass die Feuerwehr Schwichteler in den nächsten Monaten und Jahren noch offensiver um neue Mitglieder werben müsse. Die jungen Nachwuchskräfte müssten in der Wehr auch die Möglichkeit erhalten, Verantwortung zu übernehmen, so Benkert.

Zurzeit ist die personelle Lage der Ortswehr Schwichteler gut. Sie besteht aus 25 Kameraden in der aktiven Wehr und neun in der Altersgruppe. Der Ortsbrandmeister beförderte Thomas Kirsch und Maximilian Klein zu Feuerwehrmännern und Sandra Klein zur Oberfeuerwehrfrau.

Gemeindebrandmeister Klaus Ellmann betonte, dass die Feuerwehr Cappeln aktuell gut aufgestellt und der Antrag auf ein neues Feuerwehrfahrzeug auf dem Weg sei. Er beförderte Ralf Benkert zum Hauptfeuerwehrmann.

Bürgermeister Marcus Brinkmann lobte die gute Zusammenarbeit mit den Feuerwehren der Gemeinde Cappeln und hob die große Bedeutung ihres ehrenamtlichen Engagements hervor. Er machte deutlich, dass die Gemeinde Cappeln die wichtige Arbeit der Feuerwehr auch mit der Anschaffung eines neuen Feuerwehrfahrzeugs unterstützen werde. Brinkmann zeichnete Andreas Rahl mit dem Feuerwehrehrenzeichen des Landes für seine 40-jährige aktive Feuerwehrzugehörigkeit aus.

Der stellvertretende Kreisbrandmeister Berthold Bäker verwies anhand der zahlreichen Sturmeinsätze des vergangenen Jahres auf die Bedeutung der ehrenamtlich tätigen Feuerwehren und betonte, dass die Ansprüche an die Arbeit der Feuerwehren aufgrund der wachsenden Bevölkerung und der regen Bautätigkeit im Landkreis noch steigen werden. Bäker ehrte im Namen des Landesfeuerwehrverbands Ignatz Thien für sein 40-jähriges Engagement bei der Feuerwehr.

Das „kleine Feuerwehrfest“ wird am 26. August in Schwichteler gefeiert.