Cloppenburger prallt gegen Planke

Sedelsberg Ein 29-jähriger Cloppenburger ist am Mittwoch, 29. April, um 14.10 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 72 leicht verletzt worden. Der Cloppenburger befuhr mit seinem Transporter die B 72 in Richtung Cloppenburg. In Höhe der Abfahrt Sedelsberg kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Schutzplanke, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Am Transporter und an der Schutzplanke entstand Sachschaden in Höhe von etwa 15 000 Euro.