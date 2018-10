Sedelsberg Am vergangenen Sonntag, 14. Oktober, ist gegen 20.45 Uhr bei der Polizei in Friesoythe der Hinweis eingegangen, dass sich zwei Personen in verdächtiger Weise an einer Unterführung in Sedelsberg an der Neuscharreler Straße aufhalten würden. Die informierten Beamten trafen diese beiden jungen Männer dort an und stellten fest, dass diese damit beschäftigt waren, einen Schriftzug mit Farbspraydosen zu sprayen.

Die 18- und 19-jährigen Männer aus dem Saterland versuchten zunächst, zu Fuß zu fliehen, konnten jedoch kurz darauf gestellt werden. Umfangreiches Beweismaterial konnte sichergestellt werden. Die weiteren Ermittlungen werden bei der Polizei in Friesoythe geführt.