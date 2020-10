Unfall in Sedelsberg: 70-Jähriger lebensgefährlich verletzt

Sedelsberg Ein 70-jähriger Friesoyther ist am Mittwoch, 7. Oktober, gegen 8 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Koloniestraße in Sedelsberg schwer verletzt worden. Nach ersten Polizeiangaben war der Friesoyther mit seinem E-Bike auf dem Radweg an der Koloniestraße Richtung Sedelsberg unterwegs, als ihn ein 25-jähriger Saterländer am Steuer eines Busses übersah. Der Bus fuhr aus einer Hofeinfahrt – dort kam es zur Kollision.

Der schwer verletzte 70-Jährige wurde zuerst in einem Rettungswagen behandelt. Im Anschluss landete ein Rettungshubschrauber an der Unfallstelle. Dieser brachte den Friesoyther in ein Krankenhaus.