Verkehrsunfallflucht und hoher Schaden

Sedelsberg Wie erst jetzt bekannt wurde, kam es in der Zeit von Freitag, 18. Mai, 20 Uhr, bis Samstag, 19. Mai, 8 Uhr, auf der Hauptstraße in Sedelsberg zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach bisherigem Kenntnisstand der Polizei befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer die Hauptstraße in Richtung Scharrel. Der Autofahrer kam dann mit seinem Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit dem rechten Außenspiegel seines Autos mit einer elektronischen Geschwindigkeitsanzeige.

Der Fahrzeugführer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden von circa 2500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Friesoythe in Verbindung zu setzen unter Telefon 04491/93160.