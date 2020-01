Sedelsberg Zu einer gefährlichen Körperverletzung ist es am Mittwoch, 15. Januar, gegen 19.04 Uhr an einer Tankstelle an der Robert-Bosch-Straße in Sedelsberg gekommen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, fuhr ein bislang Unbekannter mit einem schwarzen Pkw der Marke BMW 3 ohne Kennzeichen an der Tankstelle vor und betankte einen Kanister mit Diesel. Als der Mann vom Tankstellen-Inhaber angesprochen wurde, stieg der Unbekannte in seinen Pkw und fuhr los.

Dabei schleifte er den Tankstellen-Inhaber circa 15 Meter mit, als dieser ihn am Fluchtversuch hindern wollte. Der Tankstellen-Inhaber verletzte sich dadurch leicht. Nach Polizeiangaben wird der Unbekannte als circa 60 Jahre alt und mit osteuropäischer Erscheinung beschrieben. Er soll eine helle Cap sowie dunkle Kleidung getragen haben. Hinweise nimmt die Polizei Saterland unter Telefon 04498/2111 entgegen.