Sevelten Ein Stallgebäude in Fachwerk-Bauweise ist am Mittwochabend um 17.50 Uhr in Cappeln, Ortsteil Sevelten, aus bislang ungeklärter Ursache in Brand geraten. Das Stallgebäude, das ungefähr 15 mal 10 Meter groß ist, stand bereits nach kurzer Zeit in Vollbrand. Der Dachboden wurde als Strohlager genutzt. Im unteren Bereich standen zwei Bullen, die vom Eigentümer und der Feuerwehr unversehrt gerettet wurden. Es kamen keine Personen zu Schaden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ungefähr 50 000 Euro. Das Gebäude wurde von der Feuerwehr abgerissen, um eine Löschung zu ermöglichen. Die Löscharbeiten dauerten bis tief in die Nacht an. Die Feuerwehr war mit 60 Einsatzkräften vor Ort. Die Polizei Cloppenburg (0 44 71/1 86 00) nimmt Hinweise entgegen.