Einsatz Für Cloppenburger Feuerwehr: Brand in Meyers Waldschänke in Staatsforsten

Staatsforsten Im Traditionslokal Meyers Waldschänke in Staatsforsten an der Varrelbuscher Straße ist es am späten Donnerstagabend zu einem Brand gekommen. Ersten Angaben der Feuerwehr Cloppenburg zufolge war offenbar eine Fritteuse in der Küche der Gaststätte aus bislang unbekannten Gründen in Brand geraten. Von dort aus griff das Feuer auf die Küche über. Die Feuerwehr Cloppenburg rückte mit großer Mannschaftsstärke aus. Auch die Drehleiter war im Einsatz. Zunächst galt es, das völlig verrauchte Gebäude mit Gebläsen zu durchlüften. Die Schadenshöhe ist unklar.

