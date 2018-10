Steinfeld Eine 26-jährige Autofahrerin ist bei einem Unfall in Steinfeld (Landkreis Vechta) lebensgefährlich verletzt worden. Die junge Frau kam am späten Dienstagabend mit ihrem Fahrzeug in einer Kurve von einer Landstraße ab, wie die Polizei am frühen Mittwochmorgen mitteilte.

Dabei prallte ihr Auto nach rund 150 Metern gegen ein Kriegerdenkmal aus Stein. Die Unfallursache ist laut Polizei ungeklärt.