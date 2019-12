Strücklingen Völlig ausgebrannt ist am Montag gegen 16.05 Uhr ein Auto in Strücklingen. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand das Fahrzeug in der Straße „Karpfendamm“ schon in Vollbrand.

Unter Atemschutz wurde laut Feuerwehr das Feuer gelöscht. Personen wurden nicht verletzt. Wie das Auto angefangen hat zu brennen, ist zurzeit noch unklar. Neben der Feuerwehr aus Ramsloh war auch die Polizei im Einsatz. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf 8000 Euro.