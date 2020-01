Strücklingen Zwei mit Textilien gefüllte Altkleider-Container sind am Freitagmorgen an der Sater Landstraße in Strücklingen in Brand geraten. Gegen 8.05 Uhr war die Freiwillige Feuerwehr Ramsloh zu dem Feuer gerufen worden.

Brandursache unklar

„Beim Eintreffen des ersten Fahrzeuges standen die Container schon in Vollbrand“, berichtet Thomas Giehl, Gemeindepressewart der Feuerwehr Saterland. Die beiden nebeneinander stehenden Altkleider-Container seien von den Kameraden der Ramsloher Feuerwehr schnell gelöscht worden. Wie die Container in Brand gerieten, sei zurzeit noch unklar, so Giehl.

Polizei hat Ermittlungen aufgenommen

Die Feuerwehr Ramsloh war mit zwei Fahrzeugen und 17 Einsatzkräften vor Ort. Auch die Polizei war im Einsatz. Sie hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Der Gesamtschaden wird von der Polizei auf 3000 Euro geschätzt.