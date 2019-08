Strücklingen Die Freiwilligen Feuerwehren Ramsloh und Scharrel sind am Donnerstag, 8. August, gegen 13.08 Uhr zu einem Brand auf einem landwirtschaftlichen Hof am Kirchweg in Strücklingen ausgerückt. Unter dem Dach einer kleinen Werkstatt in einem Raum zwischen zwei Ställen hatte es angefangen, zu brennen.

Der Anwohner und der Eigentümer gingen sofort mit einem Gartenschlauch und einem Feuerlöscher gegen den Brand vor. Eine Nachbarin alarmierte die Feuerwehr, die mit insgesamt etwa 50 Kameraden und acht Fahrzeugen anrückte. Die Wehren aus Ramsloh und Scharrel konnten das Feuer schnell löschen. Sie verhinderten somit, dass es auf die Ställe und das angrenzende Wohnhaus überging. Danach suchten die Kameraden die Werkstatt noch nach Brandnestern ab.

Verletzt wurde bei dem Feuer niemand. Die Werkstatt brannte völlig aus. Die Brandursache ist noch unklar. Neben den beiden Feuerwehren waren auch die Polizei Saterland und ein Krankenwagen vor Ort.