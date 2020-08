Wohnungsbrand In Strücklingen: Elektroherd gerät in Brand

Strücklingen Zu einem Wohnungsbrand an der Hauptstraße in Strücklingen sind am Donnerstag gegen 8.30 Uhr die Feuerwehren aus Ramsloh und Scharrel alarmiert worden. Beim Eintreffen an der Einsatzstelle habe sich herausgestellt, dass es im Bereich eines Elektroherdes brannte, berichtet Thomas Giehl, Gemeindepressewart der Freiwilligen Feuerwehr Saterland. Die Ramsloher Kameraden löschten das Feuer und lüfteten anschließend die Wohnung, damit der Rauch abziehen konnte.

Nach Angaben der Polizei wurden bei dem Brand eine 21-Jährige sowie zwei Kinder im Alter von zwei Jahren und zehn Monaten leicht verletzt. Sie kamen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus. Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist zurzeit noch unklar. Die Wohnung ist derzeit laut Polizei nicht bewohnbar. Der Sachschaden wird auf etwa 10 000 Euro geschätzt.