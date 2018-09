Betrunken und ohne Führerschein

Thüle Ein 34-jähriger Friesoyther beabsichtigte am Freitag um 1.50 Uhr mit seinem Wagen von der Mittelthüler Straße nach rechts in den Industriering abzubiegen. Hierbei kam er mit seinem Pkw nach links von der Fahrbahn ab und fuhr in einen Straßengraben. Während der Unfallaufnahme wurde ein starker Alkoholgeruch beim 34-Jährigen festgestellt, teilte die Polizei mit. Ein Test ergab einen Wert von 1,50 Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen. Eine Überprüfung ergab ferner, dass der 34-Jährige nicht im Besitz eines Führerscheines ist. Ein Strafverfahren gegen den 34-Jährigen wurde eingeleitet. Die Höhe des entstandenen Schadens beläuft sich nach Polizeiangaben auf etwa 3000 Euro.