Thüle /Bösel /Cloppenburg Eine Schlägerei während der Thüler Maifeierlichkeiten im vorigen Jahr hatte am Dienstag vor dem Cloppenburger Amtsgericht ein gerichtliches Nachspiel. Angeklagt wegen vorsätzlicher Körperverletzung waren ein 20 Jahre und ein 21 Jahre alter Mann, beide aus Bösel. Im Prinzip aber wollten beide Kontrahenten nur Opfer und nicht Täter sein.

Unabhängig von der Frage, ob zumindest einer der beiden Angeklagten ein Opfer sein könnte, hatte die Staatsanwaltschaft gleich beide Streithähne auf die Anklagebank gesetzt.

Der 21-Jährige hatte dem 20-Jährigen in den Rücken getreten, der 20-Jährige hatte daraufhin zugeschlagen. Das waren die Fakten. Das Gericht musste dann genau hinschauen, was wirklich passiert war. Dem Tritt in den Rücken soll eine Belästigung einer jungen Frau durch den 20-Jährigen vorangegangen sein, die der 21-jährige Angeklagte mit dem Fußtritt wohl ahnden wollte. Es stellte sich aber heraus, dass die Belästigung der Frau erst nach dem Tritt erfolgt sein soll. Demnach war der Tritt ein ungerechtfertigter Angriff.

Nach dem Tritt in den Rücken hatte sich der 20-Jährige umgedreht und reflexartig auf den Angreifer eingeschlagen. Das Gericht sah darin eine Notwehrhandlung. Der 20-Jährige habe zuschlagen dürfen, um weitere Attacken zu unterbinden. So weit hätte es aber eigentlich gar nicht kommen müssen. Der 21-Jährige erklärte nämlich, er habe eigentlich direkt nach dem Tritt fliehen wollen. Er war aber stehen geblieben. Und so traf ihn der Notwehr-Schlag des 20-Jährigen.

Damit war der Fall geklärt. Der Schläger wurde freigesprochen und verließ die Anklagebank als Opfer. Der Treter wurde verurteilt. Gegen ihn verhängte das Gericht eine Geldauflage von 600 Euro. 300 Euro davon gehen an das Opfer, die restlichen 300 Euro an eine gemeinnützige Einrichtung.