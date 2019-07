Thüle Ein 37-jähriger Friesoyther randalierte am frühen Sonntagabend im Tier- und Freizeitpark Thüle. Der stark alkoholisierte Mann war gegen 17 Uhr das erste Mal negativ aufgefallen, als durch sein Verhalten die Tiere aufgescheucht wurden, teilte die Polizei am Montagmorgen mit. Daraufhin wollten ihn Angestellten des Tierparks aus dem Zoo begleiten. Im Eingangsbereich verhielt er sich dann so aggressiv, dass eine Polizeistreife hinzugerufen wurde.

Die Polizeibeamten versuchten zunächst, den 37-Jährigen zu beruhigen, was nach Angaben der Polizei jedoch nicht gelang. Unvermittelt schlug der 37-Jährige einem 22-jährigen Polizisten mit einem Haken gegen die Schläfe, wodurch dieser im Bereich der Augenbraue verletzt wurde. Der Friesoyther sollte daraufhin zwecks Entnahme einer Blutprobe zur Polizeidienststelle verbracht werden. Hierzu musste er „mittels einfacher körperlicher Gewalt zu Boden gebracht werden“, heißt es in der Polizeimeldung. Dabei erlitt der 37-Jährige leichte Gesichtsverletzungen.

Gegen den Friesoyther wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Die Entnahme der Blutprobe erfolge auf richterliche Anordnung.