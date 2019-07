Thüle /Markhausen Die Hitze lässt die Feuerwehren im Nordkreis kaum Durchatmen: Am Wochenende waren die Einsatzkräfte in Thüle und in Bösel gefordert.

Mit einem Großaufgebot bekämpften am Samstag gegen 16.45 Uhr die Feuerwehrleute den Brand eines Stoppelfeldes am Markhauser Weg in Thüle. Ausgerückt waren die Freiwilligen Feuerwehren Friesoythe, Markhausen, Altenoythe, Gehlenberg, Bösel und Garrel – im Einsatz waren sie mit insgesamt rund 130 Kräften. Als die Feuerwehr Markhausen am Brandort eintraf, stand ein rund 14 Hektar großes Stoppelfeld mehr als zur Hälfte in Brand, berichtete Markhausens Ortsbrandmeister Hermann Rosenbaum. Umgehend alarmierte er die weiteren Feuerwehren aus dem Stadtgebiet Friesoythe sowie die Wehren aus Garrel und Bösel.

Auch rund 50 Rundballen waren in Brand geraten. Die genaue Brandursache steht noch nicht fest. Die Löscharbeiten erschwerte der kräftige Wind, durch den sich das Feuer rasch ausbreitete und immer wieder aufflammte. Rund zweieinhalb Stunden kämpften die Feuerwehrkräfte gegen die Flammen an.

Schwierigkeiten habe vor allem die Löschwasserversorgung bereitet, so der Ortsbrandmeister. Diese musste über längere Strecken aufgebaut werden. Im Einsatz war auch das Deutsche Rote Kreuz sowie der Versorgungszug des DRK aus Bösel.

Das Stoppelfeld wurde nach Ende der Löscharbeiten einmal gegrubbert, um auch versteckte Brandnester zu löschen. Doch trotzdem wurden die Markhauser Feuerwehrleute in der Nacht erneut zum Brandort alarmiert. Dieses Mal war der Windschutzstreifen dort in Brand geraten, berichtete Ortsbrandmeister Rosenbaum. Zu Nachlöscharbeiten rückten die Einsatzkräfte zudem nochmals am Sonntagmorgen aus. Ein Landwirt, Angehöriger der Feuerwehr, setzte zudem sein Güllefass ein, die Fläche ausgiebig zu wässern.

Die Feuerwehr Bösel musste bereits am Freitag gegen 19.20 Uhr zu einem Böschungsbrand an den Steinbergsweg in Bösel ausrücken. Die Einsatzkräfte wurden während der Löscharbeiten auf eine zweite Brandstelle rund 500 Meter weiter aufmerksam gemacht. Die 30 Einsatzkräften waren rund 1,5 Stunden mit den Löscharbeiten beschäftigt.