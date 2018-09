Mit vier Bäumen kollidiert

Thüle Am Samstagnachmittag, 8. September, ist es gegen 14.05 Uhr in Thüle auf der Glaßdorfer Straße zu einem spektakulären Verkehrsunfall gekommen, der jedoch verhältnismäßig glimpflich ausging. Ein 19-jähriger Pkw-Fahrer aus Garrel befuhr die Glaßdorfer Straße in Richtung Bösel. Nach Zeugenaussagen kam der Autofahrer plötzlich nach links von der Fahrbahn ab, prallte zunächst frontal gegen einen Straßenbaum und danach mit dem Heck des Pkw gegen einen weiteren Straßenbaum. Anschließend schleuderte das Fahrzeug gegen zwei weitere Straßenbäume und kam schließlich auf der Fahrbahn in Fahrtrichtung Bösel zum Stehen. Der Motorblock wurde dabei nach Polizeiangaben auf den neben der Fahrbahn verlaufenden Fahrradweg geschleudert.

Der junge Pkw-Fahrer konnte nach dem Unfall sein Fahrzeug eigenständig verlassen und wurde lediglich zur Beobachtung für eine Nacht im St.-Marien-Krankenhaus in Friesoythe aufgenommen. Am Wagen des 19-Jährigen entstand Totalschaden. Vier Straßenbäume wurden beschädigt. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf 5000 Euro.