Thüle Verzweifelt hat Udo Schmehl aus Thüle tagelang nach seiner Katze gesucht. „Mukkel“ oder „Mukk“ ruft er ihn. Dass er noch lebt, daran glaubt Udo Schmehl jetzt fast selbst nicht mehr wirklich. Aber solange es noch ein Fünkchen Hoffnung gibt, gibt er nicht auf.

Es war Anfang November, als der Kater von einem nächtlichen Streifzug nicht zurückgekommen sei, berichtet der Thüler. Streifzüge unternimmt er häufig, doch eigentlich stehe er am Morgen wieder vor der Tür. So machte sich Udo Schmehl tags darauf auf die Suche nach dem etwa 1,5 Jahre alten Tier. Ein Nachbar hielt ihn an und berichtete, er habe einen anderen Nachbarn mit einer Katze in einem Käfig gesehen. Vielleicht Mukkel?

Schmehl stellte den Mann zur Rede. Der habe auch zugegeben, dass er eine Katze gefangen hatte. Er habe sie an einen Ort rund vier Kilometer entfernt ausgesetzt. Die Katze sei an Lebensmittel in seiner Garage gegangen, hatte er Schmehl gegenüber begründet.

Schmehl wandte sich an die Polizei. Die Beamten suchten den Nachbarn auf und befragten ihn. Er habe die Katze in einer Lebendfalle gefangen und an einem anderen Ort wieder ausgesetzt, berichtete der Nachbar auch den Polizeibeamten. Spuren von Blut oder Katzenhaare seien in der Falle nicht entdeckt worden, teilte die Polizei auf Nachfrage der NWZ mit. Sie sieht jedoch kein strafbares Handeln und verfolgte den „Fall“ nicht weiter.

Die Suche an dem besagten Ort rund vier Kilometer entfernt von Thüle in Richtung Markhausen ergab keine Spur von Mukkel. Das Tier ist immer noch weg.

Udo Schmehl berichtet, dass in den vergangenen Jahren immer wieder Tiere aus Thüle verschwunden seien. Ihm selber seien schon acht Katzen „weggekommen“, wie er sagt, vier habe er vergiftet gefunden, vier weitere seien spurlos verschwunden.

Die Hoffnung, dass Udo Schmehl seinen „Mukkel“ lebend wiederfindet, schwindet von Tag zu Tag. Den Kater hatte er vor 1,5 Jahren in Kampe in einem bemitleidenswerten Zustand gefunden. Er hatte sich seiner angenommen und ihn mit viel Liebe wieder aufgepäppelt. Umso mehr schmerzt ihn der Verlust.