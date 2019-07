Thüle Den Start in den Urlaub hatte sich eine Familie aus Bissendorf (Kreis Osnabrück) sicherlich besser vorgestellt: Sie wurde Samstagmittag Opfer eines Verkehrsunfalls auf der Bundesstraße 72 in Mittelsten-Thüle.

Eine 29-Jährige Quakenbrückerin befuhr nach Polizeiangaben mit ihrem Pkw die Bundesstraße in Richtung Friesoythe und wollte links in die Straße Am Horstberg abbiegen. Das erkannte frühzeitig eine 34-Jährige Bissendorferin, die mit ihrem Mann und einem Kleinkind unterwegs war. Auch der dahinter fahrende 63-Jährige Autofahrer aus Bissendorf, in dessen Wagen eine Frau und ein fünfjähriges Kind mitfuhren, bemerkte den Abbiegevorgang. Nicht jedoch eine 21-jährige Frau aus Apen: Sie krachte von hinten in den Wagen und schob diesen auf das davor stehenden Auto.

Dabei wurden der 63-Jährige und seine 62-jährige Mitfahrerin aus Bissendorf, ein 36-jähriger Bissendorfer im Pkw der 34-Jährigen sowie die Auffahrende selbst und ihr 25-jähriger Beifahrer aus Wildeshausen leicht verletzt.

Im Pkw des 63-jährigen Bissendorfers war eine sogenannte Dash-Cam installiert. Diese wurde zu möglichen Beweiszwecken durch die Polizei sichergestellt.

Neben der Polizei waren der Rettungsdienst, die psychosoziale Notfallversorgung des DRK sowie die Freiwillige Feuerwehr Friesoythe im Einsatz. In Anbetracht der hohen Außentemperatur versorgte eine hilfsbereite Anwohnerin die Unfallbeteiligten mit Trinkwasser. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 16 000 Euro. Für die Bergungsarbeiten blieb die Bundesstraße zeitweise gesperrt.

Die Polizei sucht Zeugen eines weiteren Verkehrsunfalls, der sich am Freitag gegen 22 Uhr auf der Sedelsberger Straße in Höhe Hausnummer 46 in Friesoythe ereignet hat. Eine 22-jährige Böselerin befuhr mit einem Opel die Sedelsberger Straße aus Friesoythe kommend in Richtung Sedelsberg. Ihr entgegen kam ein 22-jähriger Friesoyther mit einem Skoda. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß beider Außenspiegel.

An den Pkw entstand ein geschätzter Schaden von 600 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter Telefon 04491/ 93160 zu melden.