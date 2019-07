Thüle Den Start in den Urlaub hätte sich eine Familie aus Bissendorf (Kreis Osnabrück) sicherlich besser vorgestellt: Sie wurden Samstagmittag Opfer eines Verkehrsunfalles auf der Bundesstraße 72 in Mittelsten Thüle.

Eine 29-Jährige Quakenbrückerin befuhr mit ihrem VW-Tiguan die Bundesstraße in Richtung Friesoythe und wollte links in die Straße „Am Horstberg“ abbiegen. Das erkannte frühzeitig eine 34-Jährige Bissendorferin, die mit ihrem Mann und einem Kleinkind unterwegs. Auch der dahinter fahrende 63-Jährige Fahrer eines Hyundais samt Frau und einem fünfjährigen Kind bemerkte den Abbiegevorgang. Nicht jedoch eine 21-jährige Frau aus Apen: Sie krachte von hinten in den Hyundai und schob diesen auf den davor stehenden Golf.

Vier leicht verletzte Personen wurden von den zahlreichen Rettungswagen und einem Notarzt des Deutschen Roten Kreuzes behandelt und in umliegende Krankenhäuser gebracht. Alle weiteren Beteiligten kamen mit dem Schrecken davon. Auch die Freiwillige Feuerwehr Friesoythe sowie das Kriseninterventionsteam des DRK waren im Einsatz. Für die Bergungsarbeiten blieb die Bundesstraße zeitweise gesperrt. Es entstand erheblicher Sachschaden.